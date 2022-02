Dazn, Di Lorenzo: “C’è rammarico considerando il primo tempo”

Lo stakanovista per eccellenza della squadra azzurra, Giovanni Di Lorenzo, a fine gara interviene ai microfoni Dazn: “C’è rammarico considerato il primo tempo fatto e come si poteva mettere la gara, nel secondo tempo è uscita fuori la qualità dell’Inter. E’ stata una partita difficile contro un avversario forte, ci portiamo a casa questo punto e andiamo avanti. Sto bene, il braccio è ok. Perisic è un giocatore forte, abbiamo cercato di limitarlo, è in un momento di forma importante, c’era da stare attenti ai loro quinti e uscire bene con i terzini, anche gli esterni d’attacco ci hanno dato una mano per affrontarli. Dispiace, ripeto, perchè avevamo la partita in mano, poi c’è stato il loro gol con Dzeko. Continuiamo il nostro percorso, perchè la prestazione c’è stata e dobbiamo vedere dove ci porterà”.