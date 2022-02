COPPA ITALIA FEMMINILE – Fiorentina-Empoli Ladies 2-2, continua il momento di coach Panico

La sconfitta contro il Napoli in casa per 0-2 era un campanello d’allarme, ma oggi al Franchi, per la Fiorentina ne arriva un altro. Quest’oggi la squadra viola viene eliminata dall’Empoli Ladies. La squadra ospita va in vantaggio per 0-2, con Nocchi, non impeccabile il portiere di casa, poi Dumping che a giro realizza lo 0-2. Le ragazze di coach Panico vanno sul 2-2 con la doppietta di Daniela Sabatino. Il pareggio con gol però non basta per evitare l’eliminazione dai quarti di finale di Coppa Italia femminile.

La Redazione