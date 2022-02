Cassese: “Per stasera ho sensazioni sulle “riserve” del Napoli”

“1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Cassese, imprenditore ed opinionista.

“Juventus? Gli acquisti che hanno fatto sono di un livello top. Vlahovic migliora anche Morata che è perfetto come seconda punta, Zakaria dà un’intensità incredibile al gioco. La Juventus è fortissima e Allegri sa vincere, questo mi preoccupa. Napoli-Inter? Nutro una grossa convinzione sulla gara di questa sera per diverse ragioni: la convinzione delle riserve del Napoli, salite in cattedra nel periodo in cui sono stati assenti i titolari. Il ritorno di Koulibaly, che è il Maradona della difesa del Napoli. Inoltre credo che in questo momento storico la squadra di Spalletti abbia dei valori più elevati rispetto all’Inter, che in panchina non ha un Anguissa, ad esempio. Il Napoli ha ottimi palleggiatori e nel secondo tempo può cambiare il volto della sua formazione inserendo proprio Anguissa, dando più forza fisica. Per non parlare di Mertens: che nessuno lo paragoni a Sanchez! Sono due calciatori totalmente diversi: il belga è più forte. Osimhen? Troverà il suo spazio questa sera vincendo tutti i contrasti e venendo a legare il gioco, ma attenzione anche ai suoi scatti quando verrà lanciato in profondità, magari da Koulibaly se dovesse giocare. Vlahovic o Osimhen? Dico Osimhen tutta la vita: il nigeriano ha un dono di Dio, il suo fisico. Vlahovic è tecnico ma prevedibile, Osimhen è impossibile da ingabbiare, é imprevedibile in ogni sua giocata”