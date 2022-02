Al Maradona sarà presente il c.t. Mancini e tutti i 27mila supporters azzurri

Caro Pino, pensaci tu: perché se “Nero a metà” è passato alla storia della musica, magari azzurro a metà potrebbe passare alla storia del campionato. Sì: ma chi l’ha detto che per spingere i giocatori fino al traguardo non possa bastare uno stadio pieno al cinquanta percento? I tifosi del Napoli vogliono smentire certi preconcetti, altroché, e oggi i ventisettemila (consentiti) del Maradona faranno di tutto per alimentare il sogno scudetto della squadra. E della città. Stadio pieno nei limiti attuali, quindi. Una bella spinta per Spalletti e i suoi.

CHE ENTUSIASMO. E allora, il massimo: tutti venduti i biglietti della grande sfida scudetto con l’Inter in programma oggi alle 18; completamente esaurita la metà dell’arena di Fuorigrotta aperta al pubblico in conformità con la normativa vigente. Già, il tempo del Covid è ancora maledettamente attuale così come le restrizioni, ma c’è una cosa che non ha conosciuto freni e neanche limiti dopo la vittoria con il Venezia: l’entusiasmo ritrovato del popolo azzurro. Sin da lunedì, sin dal primo giorno di una settimana che all’improvviso è stata screziata dai tre colori magici dopo un weekend magico per il Napoli e un po’ meno per l’Inter.

IL CT. Biglietti polverizzati come non si vedeva da un po’, dicevamo, e la chiusura del settore riservato agli ospiti farà si che il Maradona indossi una sola maglia. Con un lembo di una tonalità un po’ più intensa in Tribuna Autorità, dove tra le personalità prenderà posto anche il ct della Nazionale, Roberto Mancini. Si profila una bella serata, sì, e di questo passo alla voglia di scudetto della gente sarà presto coniugata anche quella di Barça: cresce l’attesa in vista del ritorno dei sedicesimi deluxe di Europa League, in agenda il 24 febbraio alle 21, e magari all’epoca sarà addirittura aumentata la capienza al settantacinque percento. Si vedrà. Un passo alla volta: azzurro a metà è già una hit.

Fonte: F. Mandarini (Cds)