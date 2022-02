Zoff, ex portiere: “Napoli? In questo momento, non bisogna mollare nulla”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Dino Zoff, ex CT e portiere della Nazionale italiana Campione del Mondo nel 1982, ecco le sue parole: “Napoli-Inter decisiva? Se la vittoria è da una parte, forse è più decisiva. Certamente, è una partita difficile per entrambi. Osimhen? Senza dubbio, è un componente importante. Si è sempre comportato alla grande e la sua presenza è importante per il Napoli. L’unico rischio, secondo me, è che ci sia una sorta di sicurezza dopo i rientri dalla Coppa d’Africa e dopo aver superato abbastanza bene un periodo molto difficile. In questo momento, non bisogna mollare nulla. Juventus nella Lotta Scudetto? I tre punti aprono mille possibilità. Avendo, però, tre squadre davanti diventa più difficile. Bisogna vedere la salute dei due nuovi acquisti. Comunque, adesso, il dovere principale per la Juventus è quello di rimanere nelle prime quattro”.