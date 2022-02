Zoff, ex portiere: “Meret deve trovare una soluzione per giocare”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Dino Zoff, ex CT e portiere della Nazionale italiana Campione del Mondo nel 1982, ecco le sue parole: “Dualismo Opina-Meret? Per Meret, sono situazioni che si devono metabolizzare. Le prospettive future, comunque, necessitano di una soluzione. Meret è giovane, nell’ambito della Nazionale e deve trovare una soluzione per giocare. Adesso, è meglio che tutti pensino alla classifica. Inzaghi, Spalletti e Pioli? Sono tre allenatori che, pur non avendo mai vinto il campionato, sanno il fatto loro a cui l’altitudine sicuramente non provocherà disagi. Nazionale? Le percentuali di andare al Mondiale sono buone però erano buonissime anche contro la Svizzera e l’Irlanda del Nord. Noi riusciamo nelle difficoltà ad esaltarci. si prospettano sì partite difficili ma sono fiducioso“.