UFFICIALE – I convocati dell’Inter. Un recupero in attacco per Simone Inzaghi

Domani alle ore 18,00 allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,00, sii giocherà il big-match Napoli-Inter, valevole per il primato. In casa nerazzurra out Gosens e Correa, mentre recupera per l’attacco Caicedo.

Portieri: 1 Handanovic, 97 Radu, 21 Cordaz

Difensori: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 47 Carboni, 77 Brozovic

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko,10 Lautaro, 88 Caicedo

Fonte: inter.it