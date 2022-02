Rinnovo Koulibaly: “spalmatura” probabile dal prossimo anno

E’ l’uomo del momento, Kalidou Koulibaly. Anche se in realtà, a Napoli, il suo momento è sempre. Si dice che nonostante l’ austerity che il patron azzurro ha deciso di adottare per il club azzurro, lui sarà l’unica eccezione a confermare la regola. Del suo rinnovo si parla spesso. Nel corso del suo intervento a Club Napoli Night, trasmissione in onda su Teleclub Italia, il giornalista Raffaele Auriemma si è soffermato proprio sul futuro di Koulibaly: “Ha un altro anno a 6 milioni. Se Napoli dovesse ricevere un’offerta irrinunciabile, potrebbe ragionare su un’eventuale cessione, altrimenti gli ‘spalmerà’ il contratto per altri 4 anni a 3 milioni”.