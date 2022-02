Per Spalletti Napoli-Inter non sarà mai una partita qualunque

Domani al Maradona Napoli-Inter sarà la sfida che decreterà chi potrà ancora parlare di scudetto e chi no. Ma c’è una persona per cui questa non sarà mai una partita qualunque, ed è Luciano Spalletti tecnico del Napoli, ex dell’Inter. Lui che, proveniente dalla Roma delle polemiche con Totti, si apprestava a scrivere una nuova pagina della sua carriera, ma che per uno scherzo del destino si è ritrovato a vivere le stesse cose con Mauro Icardi e la mogli, nonchè agente, Wanda Nara. “ Ecco perché Napoli-Inter di domani non sarà e non potrebbe essere per lui una partita come le altre, come non lo è stata l’andata di novembre a San Siro. Livore? No. Esagerato. Rimpianti? Nemmeno. La chiamerei la resistente malinconia di un uomo che ha vissuto la schizofrenia di sentirsi amato dai tifosi e ripudiato dai dirigenti. La nausea di dover arrivare sino in fondo, afferrare l’obiettivo che ti era stato chiesto, il posto Champions, sapendo che alla porta del tuo ufficio alla Pinetina c’è già da mesi la targhetta con il nome di Antonio Conte. Brutta storia”.

“E poi vi chiedete se Napoli-Inter domani può essere una partita qualunque per Luciano Spalletti? Come non lo sarà mai, qualunque, tutte le volte che dovrà affrontare la Roma. A proposito di Roma, Spalletti ritroverà domani come avversario Edin Dzeko, un calciatore e una persona che lui ha amato più di quanto è solito sapere”.

Corriere dello Sport