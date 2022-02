Sciopero del tifo in casa Paris Saint-Germain. Gli ultras parigini, evidentemente non soddisfatti degli acquisti di Messi, Hakimi e Sergio Ramos, (solo per citarne alcuni), hanno scioperato per un tempo durante la sfida casalinga contro il Rennes. L’accusa rivolta alla società è quella di aver costruito una “squadra di mercenari pagati troppo e senza disciplina”. Come si è potuto leggere nello striscione esposto stasera al Parco dei Principi.

Fonte: TMW