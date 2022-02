Napoli-Inter: Sky prova a fare la sua formazione

L’Inter capolista va a Napoli, con un dubbio in difesa. Spalletti conferma Osimhen e ritrova Koulibaly. Rientro da trionfatore per Koulibaly, dopo il successo in Coppa d’Africa. Spalletti però non ha tempo per ‘festeggiare’ il difensore, che sarà buttato subito nella mischia contro l’Inter, (si è infatti regolarmente allenato in gruppo), al fianco di Rrahmani. Anguissa è tornato in gruppo. Ma difficilmente può lottare per una maglia da titolare. In attacco dovremmo rivedere, dal primo minuto,gli stessi che hanno giocato contro il Venezia. Tradotto: Mertens da utilizzare a gara in corso.