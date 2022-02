Napoli-Inter sarà anche il duello nei palloni alti

Il duello Osimhen-Skriniar sarà una delle chiavi più importanti del match al Maradona. All’andata al Meazza in uno scontro di gioco fortuito, un violentissimo testa contro testa, ebbe la peggio l’attaccante nigeriano con le fratture allo zigomo: un infortunio che lo ha costretto a stare fuori a lungo. Victor che è tornato al gol contro il Venezia è molto carico per la superfida contro l’Inter: la sua presenza in attacco consente al Napoli di Spalletti di basarsi su altre due possibilità offensive per colpire, la verticalizzazione immediata e il cross. E quindi toccherà soprattutto a Skriniar nella difesa a tre completata da De Vrij e D’Ambrosio che sostituirà l’infortunato Bastoni contenere la forza fisica e la potenza del centravanti azzurro. Una sfida decisiva nel cuore dell’area nerazzurra sui palloni alti che arriveranno sulle fasce e a campo aperto nei momenti in cui l’Inter terrà la linea difensiva più alta e i centrocampisti di Spalletti proveranno a imbucare nello spazio Osimhen. Un pilastro per l’attacco del Napoli, arrivato a dieci gol stagionali tra campionato e Europa League con quello realizzato domenica scorsa al Penzo contro un pilastro della difesa nerazzurra. R. Ventre (Il Mattino)