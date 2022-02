Simone Inzaghi, assente domani in panchina per la sfida al Napoli, per la trasferta partenopea deve fare a meno di Alessandro Bastoni. Il tecnico nerazzurro, quindi, sta valutando soluzioni. Vi sono in corso, prove tecniche di difesa. Inzaghi potrebbe utilizzare, come si legge su TMW, al posto dell’ex Atalanta, Milan Skriniar. Lo slovacco andrebbe ad agire in difesa, da terzo di sinistra, mentre D’Ambrosio entrerebbe in formazione come braccetto di destra, con in mezzo De Vrij.