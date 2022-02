Napoli-Inter, incrocio a tutta fascia: sarà la spinta dei motorini Di Lorenzo/Perisic

Decisivo sarà il duello sulla fascia tra Perisic e Di Lorenzo. L’esterno croato gioca a sinistra. E si sta rivelando una delle armi più pericolose, in fase offensiva, della squadra di Simone Inzaghi. Riuscendo, nello stesso tempo, a garantire l’equilibrio giusto in fase difensiva. Allineandosi, nei recuperi, alla linea a tre arretrata. Una stagione su altissimi livelli. Impreziosita da gol pesanti. L’Inter, soprattutto dal suo lato, ha trovato spesso la chiave per scardinare le difese avversarie. E per colpire in ripartenza. Un confronto decisivo quello contro Di Lorenzo. Che verrà aiutato, nel lavoro di contenimento da Politano. L’esterno alto a destra del Napoli. Il terzino azzurro, lo stakanovista. Sempre in campo, dal primo minuto, riesce, infatti, a coprire, con grande attenzione, la fascia. Non concedendo spazi per gli inserimenti. E proponendosi per la spinta. Un incrocio tra due laterali di grande forza atletica. Capaci di macinare tanti chilometri in partita. Mantenendo lucidità e continuità di prestazione. Sull’altra fascia, Insigne si accentra. Per cucire il gioco tra le linee. Ed entrare nel vivo negli ultimi venti metri. Il compito a tutta fascia, sul versante sinistro del Napoli, tocca a Mario Rui. Che incrocerà Dumfries.

R. Ventre (Il Mattino)