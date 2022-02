Napoli-Inter: Il doppio ruolo di Piotr sarà fantasia e contenimento

Il doppio ruolo di Zielinski avrà un peso specifico enorme contro l’Inter. Piotr, infatti, oltre ad accendere la fantasia negli ultimi venti metri, con gli inserimenti tra le linee per colpire, dovrà anche occuparsi della copertura su Brozovic, per limitare la fonte di gioco principale dell’Inter. Il playmaker croato, infatti, è quello che fa girare tutta la squadra di Simone Inzaghi. Giocando ad un tocco. Trovando sempre la soluzione giusta per l’appoggio. Ed è il centrocampista che più spesso si abbassa per ricevere palla dal portiere Handanovic. Per dare il via alla prima impostazione dal basso. Ecco perchè, più che mai in questa partita, sarà importantissima una prestazione ad altissima intensità di Zielinski. Sia nell’accorciare, per andare in pressing su Brozovic. Sia per trovare il varco giusto. Per affondare in verticale e colpire. Con l’arrivo di Spalletti, il polacco è cresciuto soprattutto in continuità. Ed ora, durante le partite, le sue pause sono molto limitate. Contro il Venezia ha fatto registrare un passo indietro, rispetto alle precedenti esibizioni. E, nella partititissima di domani contro l’Inter al Maradona, proverà a riportare il suo motore al massimo dei giri. Il duello, tra lui e Brozovic, sarà tra quelli determinanti.

R. Ventre (Il Mattino)