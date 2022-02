Napoli-Inter, Gosens lancia la sfida: “Vinciamo con il nostro gioco”

Ha segnato già due volte in carriera al Napoli, proprio per questo saperlo lontano dal campo potrebbe essere una buona notizia per la squadra di Luciano Spalletti. È arrivato all’Inter a gennaio ma spera di vincere subito con i nuovi nerazzurri della sua carriera Robin Gosens. «Spero di tornare quanto prima in campo per diventare un calciatore importante in questa Inter. Mi sto allenando bene, sto migliorando giorno dopo giorno e secondo me non manca tanto perché sono già in campo a fare qualcosa» ha detto il tedesco.

Che a Dazn ha parlato di Napoli-Inter. «Spero di rientrare al più presto però dall’altra parte non voglio mettermi sotto pressione perché non serve adesso» ha spiegato Gosens «La chiave a Napoli sarà fare il nostro gioco, mostrare la nostra qualità e fare la nostra partita. Se lo faremo lì, avremo buone chance per vincere. È una partita fondamentale contro una concorrente diretta, vogliamo vincere a tutti i nostri».

Fonte: Mattino.it