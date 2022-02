Mollichelli, giornalista: “Napoli-Inter? Una partita spartiacque”

Su Radio Marte, è intervenuto Adolfo Mollichelli, giornalista, ecco le sue parole: “Moggi ha detto che se il Napoli vince domani vince lo Scudetto? A me sembra solo una cosa di scaramanzia. Io comunque sostengo che sia una partita spartiacque. Chiaramene se il Napoli vince di fatto resta in corsa per il titolo fino alla fine. L’importante sarà di battere l’Inter cercando di annullare gli eventuali 3 punti che l’Inter farà a Bologna. Koulibaly? Come si fa a lasciarlo fuori in una partita così? Anche perché può essere utile sui calci piazzati contro un’Inter pericolosa. L’importante è limitarne alcuni giocatori, per quanto sia possibile. Facile citare Brozovic e Barella, tra regia e incursioni. Una vittoria dello Scudetto significherebbe riagganciarsi a un passato glorioso, anche se senza il Dio del pallone: io ci credo”.