Mastella, sindaco Benevento: “Napoli-Inter? La decide Osimhen”

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Per scaramanzia dico che non credo allo scudetto, però credo che potremo far bene nella partita di domani. E’ un campionato stralunato anche alla luce delle sconfitte a sorpresa del Napoli, a quel punto mi ero un po’ arreso ma all’improvviso si è riequilibrato tutto. Il Milan ha dato una mano a fermare l’Inter, ora tocca a noi. Devo dire che i tifosi del Benevento mi hanno fatto un pò pagare il mio essere tifoso del Napoli. FInchè il Benevento era in B o in C per loro era normale, quando c’è stato lo scontro diretto è stato abbastanza problematico. Devo dire che sognavo che il Napoli vincesse lo scudetto e il Benevento si salvasse. Però c’è da dire che i tifosi di queste due squadre non sono in lotta. Napoli-Inter finisce 1-0 con gol di Osimhen”.