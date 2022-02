M. Politano: “Spero in una chiamata di Mancini. L’Inter? Servirà massima lucidità”

Nello spogliatoio si parla di scudetto, lo ha confermato Matteo Politano ieri ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

«È una parola che pronunciamo e che non ci spaventa. Ci abbiamo sempre creduto, sappiamo di essere una squadra forte, ce la giocheremo. Ora lasciamo parlare il campo, dobbiamo meritarlo».

Nella sua intervista l’esterno del Napoli esalta i suoi compagni e Luciano Spalletti: «La sua mano si vede, anche nelle difficoltà è riuscito a esaltarci. È un grande lavoratore, prova tanto sul campo e cambia le partite a gara in corso anche grazie ai cinque cambi a disposizione. La rosa è ampia e lui la sta valorizzando. Ci trasmette serenità e tranquillità per affrontare nel miglior modo possibile le partite. Dagli errori impariamo, mai più gare come con Empoli e Spezia».

La stagione sta per entrare nel vivo: «Ci aspettano tanti scontri diretti, vogliamo vincerli per restare in alto. Con l’Inter, che gioca bene ed è prima con merito, servirà lucidità e cattiveria. Nel mese più difficile, gennaio, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Ora stanno tornando tutti e vedremo il Napoli di inizio stagione».

Un sogno, oltre allo scudetto, è l’altro azzurro: «Il mio obiettivo è fare bene col Napoli per poi sperare in una chiamata di Mancini».

Fonte: F. Tarantino (CdS)