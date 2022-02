Koulibaly sarà al Maradona, pronto a “comandare” la difesa contro l’Inter

Kalidou Koulibaly è ritornato a Napoli, ed ora sarà di nuovo a disposizione del mister per il resto di questa seconda parte di campionato, a partire dalla gara di domani contro l’Inter al Maradona. “Kouly è felice, felice sul serio, e dà valore all’attesa della gente: « Grazie dell’accoglienza, mi fa molto piacere, però fate piano perché sono qua, non parto, non vado via. Sono tornato a Napoli » . E ancora: « Ringrazio tutti, ho visto i video e le cose che avete fatto quando non c’ero. Sono orgoglioso di essere qua, di essere con voi: è stato molto bello in Senegal e so che è stato molto bello anche a Napol i » . Un ragazzo senegalese gli chiede una foto così: « Vieni, presidente… » . Clic e via. Di corsa a Castel Volturno, senza neanche tornare a casa, dove invece per tutti è il Comandante: l’abbraccio con Spalletti e i compagni, un allenamento leggero in solitaria e via. Via con le sensazioni: oggi lavorerà in gruppo e l’idea diffusa è che domani tornerà a comandare la difesa e la squadra a meno che non sarà la stanchezza a prendere il sopravvento. La settimana è stata massacrante tra Coppa, viaggi, emozioni e sfilata a Dakar, certo: ma chi se la perde una sfida scudetto?”.

Corriere dello Sport