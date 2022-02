In campo oppure no: la “margherita decisionale” passa a Koulibaly

Il comandante Koulibaly è tornato, ora se sarà in campo contro l’Inter, domani al Maradona, lo deciderà il suo allenatore, Luciano Spalletti. Almeno così penseranno i più. Invece no. Come afferma Sky Sport, la decisione sarà presa dal difensore. Insomma, sarà Koulibaly stesso a riferire al suo tecnico del suo stato fisico, delle sue sensazioni e valuterà se sarà il caso di essere subito in campo. Se il centrale, fresco campione d’Africa, se la sentirà di giocare, molto probabilmente, sarà difficile per il tecnico di Certaldo tenerlo fuori, e allora prenderà il suo posto accanto a Rrahmani. Qualora KK avesse qualche dubbio è pronto, come lo è stato fino ad ora, Juan Jesus a non far rimpiangere il comandante.