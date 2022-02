Il retroscena estivo: “Non tocchi questa rosa e faremo bene!”

Lo ha dichiarato senza problemi il presidente De Laurentiis. Luciano Spalletti è il miglior tecnico della sua gestione. La Gazzetta dello Sport, oggi, esalta il lavoro del tecnico di Certaldo e spiega nel dettaglio cosa accaduto in estate tra lui ed il patron del Napoli, un qualcosa che potrebbe definirsi “retroscena”: “Spalletti nella sua bottega di Castel Volturno ogni giorno si diverte e trasmette entusiasmo ai suoi ragazzi che si allenano con lo spirito di chi mette il cuore oltre l’ostacolo. Proprio il lavoro artigianale del tecnico toscano ha permesso al Napoli di attuare una strategia di mercato conservativa. Perché dai primi contatti col presidente Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti ha sempre ripetuto: «Non tocchi questa rosa e faremo bene». Per il club musica non dover procedere a investimenti in un periodo di grave crisi economica”.