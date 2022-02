Futuro di Ospina, gli agenti trattano: sarà il sostituto di Lunin in panchina

Il contratto in scadenza tra quattro mesi e un contatto con il Real Madrid che va avanti. Sempre più difficile pensare a David Ospina ancora con la maglia azzurra del Napoli il prossimo anno, il portiere colombiano potrebbe definitivamente lasciare il posto a Meret e cambiare ancora una volta casa, per quello che potrebbe essere l’ultimo contratto europeo della carriera. Si legge su ilmattino.it Se il Napoli dovesse lasciarlo andare, il Real Madrid gli aprirà le porte: come informa Todofichajes, vanno avanti continuamente i contatti tra le parti, con il club spagnolo che vuole Ospina alle spalle del titolare Courtois e per consentire al giovane Lunin di andare a fare esperienza altrove. L’ucraino classe 1999 sarà ceduto in prestito in estate per consentirgli di crescere e poi fare ritorno nella capitale spagnola.