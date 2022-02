[Formazioni] Napoli/Inter, ritorna il Comandante in difesa. Due ballottaggi per S. Inzaghi

Domani sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 18,00, si giocherà il tanto atteso big-match valevole per il vertice tra il Napoli e l’Inter. In casa partenopea ci sarà un gradito ritorno dal primo minuto, quello del “Comandante” Koulibaly che affiancherà Rrahamani, mentre sulle corsie Di Lorenzo e Mario Rui. Per il resto Lobotka in vantaggio su Anguissa, mentre in attacco lo stesso quartetto visto a Venezia. Per i nerazzurri invece due i ballottaggi. In difesa Dimarco o D’Ambrosio, l’ex Verona in vantaggio e in attacco. Lautaro Martinez dovrebbe spuntarla rispetto ad Alexis Sanchez per affiancare Dzeko.

Fonte: CdS