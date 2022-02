Finale del Mondiale per Club. Jorginho: “Abbiamo molto rispetto per il Palmeiras”

Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, nella conferenza stampa di vigilia della Finale del Mondiale per Club, in programma domani ad Abu Dhabi, fra Chelsea ed i brasiliani del Palmeiras: “Daremo tutto per cercare di portare a casa questo trofeo. Abbiamo molto rispetto per il Palmeiras, non è un caso che sia arrivato fin qui. Tutto può succedere. L’errore più grande sarebbe pensare di essere i favoriti. Ho fatto una provino quando avevo circa 12 anni e non ce l’ho fatta. È pazzesco pensare che siamo qui 18 anni dopo al Mondiale per club, ma è anche il motivo per cui il calcio è così bello”.