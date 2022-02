Fabian Ruiz: “Giocare a Napoli ti fa venire la pelle d’oca. Il mio idolo? Xavi”

Domani al “Maradona”, si giocherà la sfida tra il Napoli e l’Inter, sfida valevole per il vertice della classifica. Ai microfoni di Dazn le parole del centrocampista azzurro Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz ha ricordato il suo approdo al Napoli e l’impatto con una realtà del tutto nuova.

“Una volta rinnovato, ho continuato a giocare con il Betis fino alla fine della stagione, poi Ancelotti diventa allenatore del Napoli quindi ho sentito ancor più interesse perché diceva ‘Fabian è la prima opzione’. Quindi si è messo in contatto con il mio agente e l’interesse che il club e l’allenatore hanno mostrato per me ha reso la decisione più facile. Venire in un club come il Napoli con tutta la sua storia, i suoi tifosi e lo stadio, è stato per me un passo avanti. Da quando sono arrivato qui, me lo hanno dimostrato, fin dal primo giorno. Ogni volta che entro nello stadio di Napoli, per strada, vedo come la gente vive per il calcio qui. Mi hanno dato la possibilità di giocare in Europa e di essere tra le grandi in Italia e so che la mia decisione è stata quella più semplice e giusta”.