Fabian e Barella: le due mezzali di assalto che ispirano e segnano

Cinque gol e tre assist Fabian Ruiz, due reti e otto assist Barella: le due mezzali d’assalto di Napoli e Inter fanno la differenza con i loro inserimenti negli ultimi venti con il passaggio decisivo per i compagni oppure il tiro. Due centrocampisti dalle grandi qualità tecniche che accendono la manovra degli azzurri e dei nerazzurri negli ultimi venti metri anche se con caratteristiche diverse. Un incrocio tra uomini di qualità, fondamentali in quelle che sono le idee offensive di Spalletti e Simone Inzaghi: più lineare Fabian Ruiz nel gioco, tanti passaggi e tocchi per i compagni, più imprevedibile Barella che alterna gli-uno due con gli strappi palla al piede in verticale. Due elementi chiave per dare equilibrio alle due formazioni sia con la partecipazione alla fase offensiva che nel lavoro in fase difensiva per accorciare la squadra. Fondamentale sarà infatti anche il pressing per il recupero palla e in questo senso sia Fabian Ruiz che Barella dovranno essere determinanti con il loro apporto: qualità ma anche quantità, due centrocampisti essenziali per Napoli e Inter. L’idea di base è la stessa, quella di attaccare con più uomini possibili che accompagnano l’azione e proprio Fabian e Barella in questo possono fare la differenza. R, Ventre (Il Mattino)