CdS – Koulibaly ritorna a Napoli accolto da una folla di “afronapoletani” che lo acclamano

Kalidou Koulibaly, fresco di vittoria della Coppa d’Africa col suo Senegal, è ritornato a Napoli, e ad accoglierlo a Capodichino c’era una folla di napoletani e senegalesi di Napoli. Il Comandante era felice e ha tranquillizzato tutti sottolineando che fosse tornato e che non sarebbe andato via. “« Kalidou-Kalidou », urlano i napoletani di Napoli e i senegalesi di Napoli mentre lui, totem azzurro e capitano dei campioni d’Africa, sorride felice al cospetto dell’abbraccio di due popoli che porta nel sangue e che lui stesso, uno dei simboli della lotta al razzismo del mondo dello sport, riesce a fondere in una sola anima. Che spettacolo, signore e signori: biglietto omaggio per i retrogradi dei buu, degli insulti e della stupidità. « Grazie a tutti, ma fate piano perché non vado via: sono tornato».”

Legato alla sua terra ma anche a Napoli, Koulibaly non vede l’ora di mettersi a disposizione di mister Spalletti, specie in vista della gara di domani contro l’Inter. “Giusto in tempo per il primo allenamento e per la passerella con l’Inter, la partita che domani dovrà chiudere uno sgangherato cerchio di sfortuna, disavventure, varie ed eventuali aperto proprio all’andata, a Milano; un testa a testa tra giganti pieno zeppo di significati che tutti i protagonisti proveranno – invano – a smorzare; una grande sfida-scudetto che orienterà inevitabilmente il destino della stagione degli azzurri e il corso dei sogni. Koulibaly non poteva scegliere momento migliore per tornare a casa tra la sua gente, gli orgogliosi afronapoletani danzanti che fanno un po’ tarantella e un po’ sabar: viva viva Kalidou. Napoli e ‘o Senegal”.

Fonte Corriere dello Sport