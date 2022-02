Capienza stadi, l’accelerazione: “Napoli, con il Barca verso il 75%!”

L’ormai famosa curva, non quella degli stadi, ahimè, ma quella pandemica, sembra essere in lenta, ma costante discesa. Per questo motivo la questione relativa alla capienza degli stadi ha subito una forte accelerazione in questi ultimi giorni. Al momento siamo ad una percentuale del 50%. La Gazzetta dello Sport affronta l’argomento prevedendo un cambiamento. Cosa che potrebbe portare più pubblico al Maradona in vista della sfida al Barcellona in Europa League:

“L’atteso 75% per gli impianti all’esterno, assieme al 60% per quelli al chiuso, arriverà con un discreto anticipo rispetto al preventivato primo marzo. Già dal week-end del 27 febbraio quando è in programma la 27esima giornata di campionato (con Lazio-Napoli), la capienza degli stadi crescerà di un 25% e ci sono concrete speranze che la stessa sorte tocchi alle gare di Europa League”