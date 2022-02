C’è attesa per il big match, nonchè scontro al vertice di domani. Tra i tanti presenti allo stadio Maradona per la partita tra Napoli-Inter in programma per le 18.00, è atteso anche il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini. Lo riferisce l’odierna edizione del quotidiano Il Mattino, spiegando che il club partenopeo è in attesa della conferma ufficiale da parte della Federcalcio in merito alla sua presenza.