BASKET – Rinviata la sfida di Cremona per la Gevi Napoli

Dopo i casi di positività dei giorni scorsi, in attesa del nuovo giro di tamponi, la Gevi Napoli basket ha comunicato che la trasferta di Cremona è stata rinviata a data da destinarsi. Invece la gara interna contro Venezia, si disputerà sabato 19 Febbraio alle ore 15,00. Ecco il comunicato del club azzurro: «La Gevi Napoli Basket comunica che la LBA, data la sussistenza di un numero di atleti positivi al Covid 19 superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella Lista del Gruppo Atleti, ha rinviato la gara con la Vanoli Basket Cremona valido per la 20 giornata del campionato di seria A Unipolsai, prevista per domenica 13 febbraio 2022. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita”.

La Redazione