Ultime Inter – Inzaghi ritroverà due titolari in vista del Napoli. Dubbio Caicedo

Dopo aver battuto la Roma per 2-0 ai quarti di finale di Coppa Italia, l’Inter è già proiettato al big-match di sabato contro il Napoli al “Maradona”. Contro i giallorossi, sono entrati negli ultimi 5 minuti Calhanoglu e Dumfries, calciatori fondamentali, dal punto di vista tattico e per la spinta sulla fascia destra. Il turco all’andata segnò su calcio di rigore, oltre ad aver fornito l’assist per la rete di Perisic dal dischetto. L’esterno olandese ex Psv Eindoven, secondo il CdS, invece contro gli azzurri non giocò, è in ballottaggio con Darmian. Oggi si saprà se tornerà in gruppo Felipe Caicedo, alternativa per l’attacco. Infine non recuperano per infortunio Gosens e Correa.

La Redazione