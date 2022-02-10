Ufficiale, Serie B: gli arbitri per la 3^ di ritorno. Pairetto per il Benevento

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 12 febbraio.
CITTADELLA – CREMONESE h. 14.00
MINELLI
MORO – CECCON
IV: VILLA
VAR: PRONTERA
AVAR: DI GIOIA
LR VICENZA – COSENZA h. 14.00
MAGGIONI
MACADDINO – DELLA CROCE
IV: ZANOTTI
VAR: SOZZA
AVAR: CIPRESSA
MONZA – SPAL h. 14.00
MIELE G.
SCHIRRU – YOSHIKAWA
IV: RINALDI
VAR: RAPUANO
AVAR: MASTRODONATO
PARMA – PORDENONE h. 14.00
CAMPLONE
SECHI – GARZELLI
IV: ANDREANO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: LOMBARDI
PISA – TERNANA h. 14.00
GHERSINI
LOMBARDO – DEI GIUDICI
IV: MIRABELLA
VAR: SACCHI
AVAR: ROSSI L.
PERUGIA – FROSINONE h. 16.15
SERRA
BRESMES – TRINCHIERI
IV: BARATTA
VAR: FOURNEAU
AVAR: PAGLIARDINI
REGGINA – CROTONE h. 16.15
GARIGLIO
MARGANI – LAUDATO
IV: DI GRACI
VAR: ABISSO
AVAR: CAPALDO
ASCOLI – COMO Domenica 13/02 h. 15.30
AYROLDI
SCARPA – AFFATATO
IV: VERGARO
VAR: MASSIMI
AVAR: PAGNOTTA
BRESCIA – ALESSANDRIA Domenica 13/02 h. 15.30
PATERNA
DI VUOLO – AVALOS
IV: LOVISON
VAR: DI MARTINO
AVAR: ROSSI M.
LECCE – BENEVENTO Domenica 13/02 h. 15.30
PAIRETTO
PAGANESSI – CECCONI
IV: FONTANI
VAR: NASCA
AVAR: ROCCA