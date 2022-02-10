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Ufficiale, Serie B: gli arbitri per la 3^ di ritorno. Pairetto per il Benevento

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2021/22 in programma sabato 12 febbraio.

 

CITTADELLA – CREMONESE    h. 14.00

MINELLI

MORO – CECCON

IV:     VILLA

VAR:     PRONTERA

AVAR:      DI GIOIA

 

LR VICENZA – COSENZA     h. 14.00

MAGGIONI

MACADDINO – DELLA CROCE

IV:       ZANOTTI

VAR:     SOZZA

AVAR:       CIPRESSA

 

MONZA – SPAL     h. 14.00

MIELE G.

SCHIRRU – YOSHIKAWA

IV:     RINALDI

VAR:     RAPUANO

AVAR:     MASTRODONATO

 

PARMA – PORDENONE    h. 14.00

CAMPLONE

SECHI – GARZELLI

IV:      ANDREANO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     LOMBARDI

 

PISA – TERNANA    h. 14.00

GHERSINI

LOMBARDO – DEI GIUDICI

IV:     MIRABELLA

VAR:     SACCHI

AVAR:      ROSSI L.

 

PERUGIA – FROSINONE     h. 16.15

SERRA

BRESMES – TRINCHIERI

IV:     BARATTA

VAR:     FOURNEAU

AVAR:     PAGLIARDINI

 

REGGINA – CROTONE    h. 16.15

GARIGLIO

MARGANI – LAUDATO

IV:       DI GRACI

VAR:     ABISSO

AVAR:     CAPALDO

 

ASCOLI – COMO    Domenica 13/02 h. 15.30

AYROLDI

SCARPA – AFFATATO

IV:     VERGARO

VAR:      MASSIMI

AVAR:       PAGNOTTA

 

BRESCIA – ALESSANDRIA    Domenica 13/02 h. 15.30

PATERNA

DI VUOLO – AVALOS

IV:       LOVISON

VAR:      DI MARTINO

AVAR:     ROSSI M.

 

LECCE – BENEVENTO    Domenica 13/02 h. 15.30

PAIRETTO

PAGANESSI – CECCONI

IV:     FONTANI

VAR:     NASCA

AVAR:      ROCCA

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