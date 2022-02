Tra Ospina e il rinnovo, c’è di mezzo un possibile ritorno in patria

Nel post-match contro il Venezia, in mixed zone è stato intervistato David Ospina e gli è stato chiesto del suo futuro con la maglia del Napoli. Lui ha riposto: “che se ne riparlerà a fine stagione, ora c’è una stagione da giocare, poi si vedrà”. E’ chiaro che la vicenda del suo contratto con il club azzurro è tutt’altro che semplice, vista la politica dell’abbassare il tetto ingaggi e quindi non mancano le richieste. In Europa piace al Real Madrid dove Ancelotti gli proporrebbe il ruolo di secondo. Secondo Gol Colombia invece potrebbe esserci un ritorno in patria, ovvero all’Atletico National, dove tutto ebbe inizio a livello di carriera. Tra l’altro nel 2019 si andò ad allenare con la sua ex squadra, per preparare al meglio la Copa America. Insomma se la patria chiama…

La Redazione