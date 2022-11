TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Napoli-Inter? I dettagli faranno la differenza. Su Insigne un errore va evitato”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Napoli-Inter? Se il tema è lo scudetto, indubbiamente per gli azzurri può essere l’ultimo treno per restare agganciato alle prime zone della classifica. Anche un punto per la squadra di Spalletti sarebbe positivo per tenere il passo dei nerazzurri. A livello tattivo i dettagli faranno la differenza, visto che le due squadre sono in un buon momento della stagione. La compagine di Simone Inzaghi, pur avendo perso il derby, ha dimostrato di essere in buona condizione. I partenopei indubbiamente hanno recuperato la forma migliore, oltre ai giocatori. Insigne? Credo che dopo la firma con il Toronto, aveva giocato match convincenti contro la Juventus ed era entrato bene contro la Salernitana. A Venezia è stato importante nella fase difensiva, meno lucido in attacco. Secondo me dovrebbe ritrovare la vena nelle conclusioni, dove quest’anno ha meno rischiato la giocata, aspetto dov’era forte in passato. Sulla fascia di capitano credo che sarebbe un errore ora toglierla a discapito di Koulibaly, anzi lui fino a fine anno dovrà essere lui a guidare la squadra. Sul fatto che le possa giocare tutte, dipenderà da come starà fisicamente, oltre che attendere l’esito dei controlli alla spalla per Lozano”.

