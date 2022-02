Conceicao, CT Camerun: “Il campionato è molto equilibrato. Si trova molto bene”

A Radio Marte è intervenuto Toni Conceicao, C.T. del Camerun: “Cosa mi ha detto Anguissa sullo Scudetto? Mi ha parlato della sua situazione in Italia e mi ha detto che lui è molto motivato, che la squadra è molto forte e che si trova molto bene a Napoli. La squadra è competitiva, certamente intendono lottare per lo Scudetto o quantomeno per la migliore posizione possibile. Il campionato è molto equilibrato, certamente non sarà un obiettivo facile. Resterà al Napoli anche l’anno prossimo? Sicuramente lui si trova molto bene e gli farebbe piacere restare, anche a me piacerebbe che restasse. Ma onestamente non so dirlo, in questo momento penso che il suo futuro è il Napoli ma non posso rispondere concretamente a questa domanda perché tutto cambia e nel calcio anche più rapidamente Sto già lavorando alla prossima Coppa d’Africa? E’ ancora presto per pensarci, ora siamo concentrati sul playoff per andare al Mondiale contro l’Algeria tra il 23 e il 29 marzo “.

Fonte: Radio Marte