Spalletti è tra la certezza del “Comandante” e l’attesa per Lozano

Il Napoli prosegue la preparazione, c’è da preparare il big-match contro l’Inter, dove da oggi si uniranno al gruppo anche Koulibaly e Anguissa. Per mister Spalletti c’è una certezza, il “Comandante” K2 è certamente candidato nel giocare dal primo minuto, visto la sua leadership e l’umore alto per aver vinto la Coppa d’Africa. Per il centrocampista del Camerun, invece potrebbe partire dalla panchina, come riporta il CdS, visto anche il rendimento di Lobotka in queste ultime settimane. Infine ieri si è rivisto Lozano, ovviamente l’umore non è dei migliori, dopo la lussazione alla spalla subito in nazionale. Nei prossimi giorni l’esterno nordamericano, effettuerà nuovi accertamenti, ma l’obiettivo è evitare l’intervento