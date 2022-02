Sconcerti: “Penso che giocherà Juan Jesus e Koulibaly entrerà a gara in corso”

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a Radio Goal. “La Coppa Italia sta dimostrando i valori tecnici del campionato. Il derby ha confermato che l’Inter è una squadra forte, ma vulnerabile. Io ritengo che il Napoli non sia inferiore ai nerazzurri. Contro il Napoli penso che Inzaghi confermerà la difesa a tre e schiererà D’Ambrosio al posto di Bastoni. Per quanto riguarda l’attacco, a Dzeko affiancherei Lautaro piuttosto che Sanchez. Il cileno ha più colpi, ma l’argentino da più peso in attacco nonostante la sua discontinuità. Anguissa e Koulibaly? Di regola chi ha sostituito a lungo il titolare si tiene la prima giornata di rientro del titolare. Quindi penso che giocherà Juan Jesus e il senegalese entrerà a gara in corso. Senza contare che Koulibaly viene dalla festa per la vittoria della Coppa d’Africa, che dovrà essere smaltita. Discorso diverso invece per Anguissa che non solo non ha festeggiato, ma è stato tenuto anche a riposo dal suo CT nella finale per il terzo posto. Per quanto riguarda il camerunense, Spalletti sceglierà in base ad una questione tattica”.