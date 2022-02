Sarri-Immobile e il rischio di non averlo contro il suo ex Napoli

Ieri sera al “Meazza” per la Lazio e Maurizio Sarri, doveva essere la gara delle conferme e invece si è trasformato in un incubo sportivo. Netta sconfitta per 4-0 contro il Milan, senza mai tirare in porta e subendo il gioco dei rossoneri in lungo e in largo. Per il tecnico di Fligine, la serata si è trasformato in calvario, anche dall’infermeria. E’ uscito a metà del secondo tempo Ciro Immobile, dopo lo scontro con Kalulu. Secondo il sito lalaziosiamonoi.it, la prima diagnosi è “fortissimo trauma contusivo al piede destro”. In mixed zone i giornalisti hanno chiesto al bomber della nazionale le sue condizioni è lui ha risposto scherzando: “Stavo meglio prima”. Nei prossimi giorni nuovi accertamenti, ma il rischio di un lungo stop ci possa essere, salterebbe tra le altre il Porto e il big-match contro il Napoli del suo amico Insigne.

Fonte: foto lalaziosiamonoi.it