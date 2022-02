Cannavaro, allenatore: “Contro l’Inter c’è una possibilità di rimettersi primi”

A Radio Marte è intervenuto Paolo Cannavaro, allenatore: “Io ho smesso 4 anni fa, il calcio era già cambiato in una direzione futuristica, ora si stanno raggiungendo livelli altissimi, le squadra cambia tanto tatticamente e propongono tanto. Il Napoli può battere l’Inter e vincere lo Scudetto? Io ero troppo piccolo quando abbiamo vinto l’ultimo, il Napoli può lottare assolutamente lottare per vincere lo Scudetto. A volte sembra a portata di mano, poi si è allontanato, ora sembra di nuovo possibile. C’è grande equilibrio, non c’è l’ammazzacampionato. La prossima partita il Napoli avrà una possibilità di rimettersi nella posizione in cui era già prima. Purtroppo la rosa ogni tanto ha perso pezzi per strada.

Fonte: Radio Marte