Da oggi sono rientrati a Napoli, dopo gli impegni in Coppa d’Africa, Koulibaly e Anguissa, dove hanno svolto una seduta di allenamento al Training Center Konami di Castel Volturno. Il collega Luca Cerchione su twitter aggiorna in tempo reale. “Stasera festa a sorpresa, a Castelvolturno, per Kalidou #Koulibaly, organizzata da #Ghoulam, con tanto di shirt a tema, per festeggiare la vittoria del #Senegal in #AFCON2021″.

La Redazione