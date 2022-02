Lozano, niente operazione, ma almeno 30 giorni di stop

Sono rientrati gli ultimi due azzurri in giro per il mondo, Anguissa e Koulibaly. Da oggi saranno a disposizione di mister Spalletti che poi deciderà come “procedere” per il big match con l’Inter. Castelvolturno quindi sarà al completo, come non si vede da un po’. Ounas lavora in gruppo, il solo Tuanzebe in palestra. E Lozano? Ieri è stata controllata la lussazione alla spalla e pare che non debba operarsi. In realtà, una buona notizia solo a metà. Perché in ogni caso si tratta di un accidenti per cui deve restare fermo per almeno 30 giorni. Il vero problema è che la spalla va immobilizzata, dunque Lozano non può neppure allenarsi in palestra come dovrebbe. Da qui i tempi lunghi per il ritorno in campo. Insomma, tranne il messicano e Tuanzebe, Spalletti può davvero far festa e iniziare a sfogliare la margherita. Le scelte con l’Inter sono fatte, poi però inizierà a ruotare in questo muro di febbraio-marzo in cui si capirà il volo del Napoli fin dove lo porterà.

Il Mattino