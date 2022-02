La curiosità – Ferlaino e il televisore che porta bene!

L’ex presidente Corrado Ferlaino è rimasto lo stesso di tanti anni fa tra scaramanzie che riguardano quando guarda le partite del Napoli: «Soltanto io sono rimasto eguale a me stesso: vedo il primo tempo e al secondo spengo la tv e me ne vado in giro o a piedi o con la macchina. C’è anche la terza opzione: leggermi un libro. E comunque aspetto che la partita sia finita, in genere mi concedo anche un largo recupero, e vado a riaccendere il televisore. Ne ho tre, uno porta bene e gli altri due mi hanno dato alcune brutte notizie: indovini lei quale vado ad azionare».

Fonte: A Giordano (Cds)