L. Moggi, ex DS: “Farebbe meglio a star zitto. Mourinho è a tre esoneri”

Su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex direttore sportivo di Napoli, Juve ed Inter, Luciano Moggi:

Sulla situazione di Roma e Lazio

“I risultati di entrambe non sono certamente quelli che speravano. La Lazio si è dimenticata della partita di Firenze e ne hanno presi 4 dal Milan in Coppa Italia. Mourinho è bravo a dirottare l’attenzione, ogni volta parla degli arbitri. Così concede alibi ai propri giocatori e la piazza lo idolatra: il pubblico ancora ci credere e non sa che Mourinho è arrivato lì con tre esoneri uno dietro l’altro, dimostrando di non essere quello di una volta. Lui in questo momento vuole dirottare l’attenzione di tutti verso altro che non c’entra nulla con il calcio. La Roma ha preso delle batoste non indifferenti e non è sempre colpa dell’arbitro. Se vediamo la classifica con Fonseca, era molto meglio a livello di punti e di gioco”.

Sulle dichiarazioni di Sarri prima della Coppa Italia

“Lasciamolo perdere, farebbe meglio a stare zitto. La Lazio a Firenze ha fatto una bella partita, ma vanno viste in una certa maniera: innanzitutto la squadra che si affronta ed il momento in cui si trova. Con la partenza di Vlahovic non c’è più calore intorno alla squadra, era il beniamino e lì davanti sanno che se mandano la palla lì davanti non c’è più nessuno che la butti dentro”.

