Koulibaly e Anguissa, Spalletti ritrova la “sua” Africa

A Napoli per mesi si temeva davvero tanto il periodo della Coppa d’Africa, però è passata come se niente fosse e da oggi si potrà pensare all’Inter, con più naturalezza. Tra ieri sera e nella notte sono rientrati Anguissa e Koulibaly poi, l’asse che assieme ad Osimhen, hanno fatto le fortune della squadra che ha conquistato la vetta della classifica, prima poi di lasciare punti per strada, compreso i casi Covid. Ora il tecnico di Certaldo potrà sorridere, visto che sono entrati un K2, come riporta il CdS, con l’umore alto per aver vinto la manifestazione con il Senegal. Anche Anguissa è stato protagonista, giocando bene le sue partite, Camerun poi arrivato terzo, anche se nella finalina il calciatore del Fulham non scese in campo. Insomma il mister ritrova la “sua” Africa.

La Redazione