Koulibaly deve riprendere il discorso interrotto, pur senza telefonino!

Bentornati, girovaghi. Il “mostro” Coppa d’ Africa alle spalle e a disposizione per l’Inter. Deve essere bello per mister Spalletti poter scegliere. Il rientro del comandante è musica soave per le orecchie del tecnico che ha ancora out Tuanzebe. Se se la sentirà, dopo la sbornia da festeggiamenti, sembra difficile pensare che l’allenatore azzurro se ne priverà e, francamente, è difficile immaginare Koulibaly che di sua spontanea volontà possa rinunciare a scendere in campo con l’Inter. E’ tornato per riprendere un discorso interrotto, anche se dovrà farlo senza telefonino. Durante il bagno di folla a Dakar, lo ha perso. La federazione senegalese ha persino fatto un appello per farglielo restituire. Quindi, Juan Jesus che in realtà non ha fatto sentire la mancanza di KK è pronto per ritornare in panchina e farsi trovare pronto all’ evenienza. Per il “resto” della difesa le scelte sembrano scontate: Ospina in porta (ormai Meret ha ben chiaro il ruolo di rincalzo dopo l’esclusione di Venezia: giocherà i due incontri con il Barcellona, secondo il gioco dell’alternanza), Di Lorenzo a destra, Mario Rui a sinistra e Rrahmani ad aspettare chi sarà con lui.

Il mattino