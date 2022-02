Insigne, De Laurentiis e Spalletti, il pensiero dell’ex Ferlaino

Tratto dalla lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport dall’ ex presidente Ferlaino sulla vicenda Insigne e su mister Spalletti:

Da lucido irrazionale si esprima su Insigne. «E’ andata secondo natura: da una parte c’è una società che non può andare oltre certi limiti, o non vuole, e dunque tiene la propria offerta bassa; dall’altra c’è un giocatore che ha la possibilità di strappare così tanti soldi da non crederci. Sono le leggi del mercato, non c’è da scandalizzarsi, né da fare del moralismo».

Il dirigente Ferlaino cosa pensa di De Laurentiis? «Che se lotti per lo scudetto ed hai i bilanci in regola come li ha il Napoli non ci sono appunti da muovere».

E il tifoso Ferlaino se gli chiedessero su Spalletti come si esprimerebbe? «Che ha fuso la sua anima con quella della squadra. Il Napoli diverte, gioca bene, è diventata l’antagonista principale dell’Inter. Che vuole chiedere di più ad un allenatore».

A Giordano (CdS)