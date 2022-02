Gentili: “Il Napoli deve confermarsi come il vero antagonista dell’Inter”

Bruno Gentili, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a Radio Goal.

“Napoli-Inter sarà un appuntamento fantastico. IL Napoli ha l’occasione per confermarti come vera antagonista dell’Inter, io credo più nel Napoli che nel Milan, che gioca bene però la qualità del Napoli è superiore. Per Spalletti adesso sarà un problema tirar fuori Lobotka che si è confermato un giocatore fondamentale. Un duello interessante poi sarà quello tra Di Lorenzo e Perisic. Il Napoli deve riuscire a rompere la compattezza della squadra di Inzaghi, deve costringerla ad allungarsi. Deve essere bravo a trovare gli spazi perchè l’Inter non te ne concede tanti, ed ha capacità di gestire le risorse per tutta la partita”.