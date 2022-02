ESCLUSIVA – M. Vergani (dif. Como Women): “A Brescia ce la giocheremo e cureremo al meglio i dettagli”

Il campionato di serie B femminile sta entrando nel vivo, con la lotta per i primi posti della classifica. Lotta punto a punto tra il Como Women e il Brescia, dove domenica prossima ci sarà lo scontro diretto. Ilnapolionline.com ha intervistato il terzino sinistro delle comasche Marta Vergani sul momento della squadra.

Domenica pomeriggio avete ottenuto un importante successo in casa contro il Cesena. Ci racconteresti la partita? “E’ stata una gara molto combattuta, contro una squadra che sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà. Siamo andate in svantaggio su autorete, poi per fortuna abbiamo pareggiato con la mia rete. C’è stato un fallo in area ed io dal dischetto ho tirato ad incrociare, spiazzando il portiere. Avevo poi l’occasione di segnare ancora dagli undici metri, ma ho calciato alto sopra la traversa. Per fortuna ha segnato il gol decisivo Kubassova ed è stato per noi una vittoria molto importante per conservare il primato”.

Nel tuo ruolo di terzino sinistro chi sono stati da sempre i tuoi modelli nel maschile e nel femminile? “Devo essere sincera, non ho modelli ai quali mi ispiro nel maschile e nel femminile. Mi piace giocare a calcio, cercando sempre di migliorarmi e dare sempre il massimo”.

Avete affrontato una settimana fa in casa l’A.s. Roma, secondo te si è colmata la distanza tra la serie A e il campionato cadetto? “A mio avviso la distanza tra le due categorie secondo me si è assottigliata, almeno per quello che si è visto anche nelle gare di quest’anno. Siamo contente per aver eliminato il Sassuolo, mentre contro l’A.s. Roma ce la siamo giocata al meglio. Sono d’accordo con te, secondo me ci sono stati tanti progressi e questo è un altro aspetto importante da non sottovalutare”.

Voi che avete giocato contro le giallorosse, secondo te ha i mezzi per giocarsela al meglio per il secondo posto in classifica? “L’A.s. Roma è una squadra che forse riempie l’aria, come lo si è visto nella sfida contro di noi. Hanno un organico tale per potersela giocare per il secondo posto, la Juventus è senza dubbio la migliore del campionato”.

Infine quando affronterete il Brescia nello scontro diretto per il vertice. All’andata avete perso di misura, cosa non dovrete fare contro le “leonesse”? “Dovremo curare i dettagli contro una squadra che ha ottime calciatrici in rosa. Sappiamo del valore del Brescia e dell’importanza della sfida, però noi ce la giocheremo al meglio per ottenere il massimo e restare nei primissimi posti in classifica. Il match che doveva giocarsi il 20 Febbraio, verrà rinviato per gli impegni due nostre calciatrici in Nazionale, si recupererà il 2 Marzo alle ore 20,30”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

