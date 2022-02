Dino Zoff: “Meret è giovane, è in nazionale, e deve trovare una soluzione per giocare”

Dino Zoff, ex campione del mondo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a Radio Goal.

“Napoli-Inter è una partita importante perchè certamente se la vittoria è da una parte sarà decisivo, comunque è una partita difficile per entrambi. Avere Osimhen lì avanti è una forza per il Napoli, è importante. L’unico rischio che può correre il Napoli, è che in questo periodo delle gare in Africa uno si senta troppo sicuro, perciò bisogna tener ben in considerazione questo periodo. Il Napoli ha superato un periodo di difficoltà senza questi giocatori e non deve abbassare la guardia. I tre punti aprono mille possibilità, ma per la Juve che ha tre squadre davanti è più difficile. Meret è giovane, è in nazionale e deve trovare una soluzione per giocare, ora è importante pensare alla classifica. Inzaghi, Spalletti e Pioli sono tre allenatori che sicuramente non sono dei pivelli, non temono le “altitudini”.